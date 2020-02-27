Жительницам сел Татарстана будут платить по 100 тысяч за рождение третьего и последующего ребенка

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Жительницы сел Татарстана будут получать выплату в 100 тысяч рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров РТ.

Ранее за рождение первого ребенка получали сельские женщины в возрасте до 25 лет получали 50 тысяч рублей. При рождении третьего ребенка до 29 лет была предусмотрена выплата 100 тысяч рублей.

Новые поправки предполагают, что выплаты смогут получать женщины при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

Ранее сообщалось, что новорожденным из малоимущих семей власти Татарстана будут дарить валенки.

