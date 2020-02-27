Хореограф Загитовой получил удостоверение заслуженного тренера России

Хореограф группы тренерского штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил удостоверение заслуженного тренера России.

Документ лично вручил глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

Глейхенгауз получил звание заслуженного тренера России год назад.

С конца 2014 года он является постановщиком короткой и произвольной программ олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Отметим, что чаще всего звание заслуженного тренера России вручаются за трехлетнюю работу со спортсменом, занявшего призовые места на Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы.