Рустам Минниханов обсудил с губернатором Астраханской области возможности сотрудничества регионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в казанском Кремле.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества республики и Астраханской области. Отмечается, что на сегодня сформирована договорно-правовая база сотрудничества. Между Татарстаном и Астраханской областью действует межрегиональное соглашение и разработан план мероприятий по его реализации.

Рустам Минниханов отметил, что интерес для совместной работы представляют следующие направления: нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, автомобилестроение и судостроение, поставки из Татарстана продукции автомобильных шин, холодильного и медицинского оборудования, товаров народного потребления.

Также оба региона заинтересованы в развитии кооперации в области информатизации, высоких технологий, сферы рыбоводства и других, передает пресс-служба президента РТ.

Игорь Бабушкин находится в Казани с краткосрочной рабочей поездкой.