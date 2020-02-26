Компанию экс-совладельца ГК «Миррико» позвали в суд краснодарские конкуренты

Фото: Максим Платонов

Иск к компании выходца из «Миррико»

Сегодня Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск компании «Краснодарский биоцентр» (Москва) к казанскому ООО «Органик Парк». Сумма иска составляет 10,1 млн рублей, что сопоставимо с размером годовой чистой прибыли ответчика.

«Органик Парк» — центральное юрлицо группы компаний «Бионоватика», основанной бывшим совладельцем крупной нефтесервисной ГК «Миррико» Рустамом Рамазановым. «Бионоватика» под одноименным брендом занимается производством различных химикатов для растениеводства — от регуляторов роста и биоудобрений до биопестицидов.

Рустам Рамазанов вместе с Игорем Малыхиным создали «Миррико» в 2000 году. Тогда партнеров просили организовать выпуск реагента для «Татнефти», и поначалу все давалось непросто, но впоследствии компания стала одним из лидеров в сфере нефтяного сервиса. Рамазанов быстро выстроил отношения с ЛУКОЙЛом, его даже приглашали стать директором кластера энергоэффективности в Сколково, но он отказался. К 2013 году партнеры превратили свое детище в компанию федерального уровня с оборотом в 4 млрд рублей и числом сотрудников свыше тысячи человек. Однако в середине 2015 года Рамазанов разошелся с Малыхиным, продал долю в «Миррико» и ушел строить другой бизнес.

Основное производство его компании «Бионоватика» расположено в казанском технополисе «Химград» и растет довольно быстро: в мае 2019 года компания отчиталась о трехкратном росте мощностей с того момента, как получила инвестиции от Фонда развития предпринимательства (он вложил 59,5 млн рублей) и Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана (вложил 25,5 млн рублей). Компания также привлекала финансирование и из других источников, общий объем вложений тогда оценивался в 292,4 млн рублей.

«Органик Парк» — центральное юрлицо группы компаний «Бионоватика», основанной бывшим совладельцем крупной нефтесервисной ГК «Миррико» Рустамом Рамазановым. Фото Максима Платонова

Также компания развивалась и за пределами Татарстана: в феврале 2017 года «Органик Парк» отчитался о завершении строительства в Адыгее биологической фабрики, в которую компания вложила 40 млн рублей. На предприятии разводят энтомофагов — полезных насекомых, которые выступают природными врагами вредителей растений, тем самым создавая альтернативу химическому методу борьбы с вредителями. Интересно, кстати, что на тот момент конкурентами в разведении таких насекомых назывались лаборатории в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Другие долги Рамазанова

За 2018 год «Органик Парк» зафиксировал 336,5 млн рублей выручки и чистую прибыль в 8,9 млн рублей. Вместе с тем ООО «Бионоватик», которое фигурирует в качестве управляющей компании для «Органик Парка», зафиксировало 13,6 млн рублей выручки и чистый убыток аж в 55,6 млн рублей. Ряд других связанных с компанией юрлиц не демонстрируют сопоставимых по объемам финансовых результатов.

Также с конца 2019 года «Органик Парк» стал периодически фигурировать в картотеке Арбитражного суда Татарстана в качестве ответчика, хотя и со сравнительно небольшими суммами. Так, в январе 2020 года «Органик Парк» проиграл суд казанской ООО «Рентал Проперти Менеджмент» (управляет коммерческой недвижимостью) по задолженности за аренду помещения. Сумма иска составляла 2,7 млн рублей и была частично погашена еще в период разбирательства — взыскать постановили только 700 тысяч рублей. Два других иска общей суммой в 2,5 млн рублей еще рассматриваются в суде. Также компания проиграла иск Сбербанку по задолженности в 1,15 млн рублей по комиссиям по транзакционным продуктам.

В октябре 2019 года прокуратура Татарстана также сообщала о том, что на часть имущества «Органик Парка» за долги по налогам на сумму свыше 100 тысяч рублей (конкретная сумма не указывалась) наложен арест. Сейчас в отношении компании открыты исполнительные производства на сумму в 4,251 млн рублей, большая часть из них приходится на взыскание долгов.

За 2018 год «Органик Парк» зафиксировал 336,5 млн рублей выручки и чистую прибыль в 8,9 млн рублей. Фото Максима Платонова

Компания Илушки и Техерова

Компания-истец, «Краснодарский биоцентр», работает в той же сфере, что и «Бионоватика», — производство пестицидов и удобрений, однако размах деятельности у нее значительно меньше. По итогам 2018 года компания получила 16,8 млн рублей выручки и чистую прибыль в 402 тысячи рублей. Добавим, что сегодня ФНС приостановила операции по одному из счетов компании.

Гендиректором и совладельцем компании является бизнесмен Игорь Илушка, вторым совладельцем — Юрий Техеров. В Москве компания перерегистрировалась в 2017 году.

Известно, что в 2011 году «Краснодарский биоцентр» (зарегистрированный тогда еще в Краснодарской области) запускал в этом регионе завод по производству биологических средств защиты растений, а также биоразлагаемых полимеров.

«Реальному времени» не удалось связаться с «Краснодарским биоцентром»: ни один из записанных на компанию номеров фактически ей уже не принадлежит, сайт компании тоже не функционирует. Издание также ожидает ответа на официальный запрос, направленный в ГК «Бионоватика».

Александр Артемьев