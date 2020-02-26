Компанию экс-совладельца ГК «Миррико» позвали в суд краснодарские конкуренты
Иск к компании выходца из «Миррико»
Сегодня Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск компании «Краснодарский биоцентр» (Москва) к казанскому ООО «Органик Парк». Сумма иска составляет 10,1 млн рублей, что сопоставимо с размером годовой чистой прибыли ответчика.
«Органик Парк» — центральное юрлицо группы компаний «Бионоватика», основанной бывшим совладельцем крупной нефтесервисной ГК «Миррико» Рустамом Рамазановым. «Бионоватика» под одноименным брендом занимается производством различных химикатов для растениеводства — от регуляторов роста и биоудобрений до биопестицидов.
Рустам Рамазанов вместе с Игорем Малыхиным создали «Миррико» в 2000 году. Тогда партнеров просили организовать выпуск реагента для «Татнефти», и поначалу все давалось непросто, но впоследствии компания стала одним из лидеров в сфере нефтяного сервиса. Рамазанов быстро выстроил отношения с ЛУКОЙЛом, его даже приглашали стать директором кластера энергоэффективности в Сколково, но он отказался. К 2013 году партнеры превратили свое детище в компанию федерального уровня с оборотом в 4 млрд рублей и числом сотрудников свыше тысячи человек. Однако в середине 2015 года Рамазанов разошелся с Малыхиным, продал долю в «Миррико» и ушел строить другой бизнес.
Основное производство его компании «Бионоватика» расположено в казанском технополисе «Химград» и растет довольно быстро: в мае 2019 года компания отчиталась о трехкратном росте мощностей с того момента, как получила инвестиции от Фонда развития предпринимательства (он вложил 59,5 млн рублей) и Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана (вложил 25,5 млн рублей). Компания также привлекала финансирование и из других источников, общий объем вложений тогда оценивался в 292,4 млн рублей.
Также компания развивалась и за пределами Татарстана: в феврале 2017 года «Органик Парк» отчитался о завершении строительства в Адыгее биологической фабрики, в которую компания вложила 40 млн рублей. На предприятии разводят энтомофагов — полезных насекомых, которые выступают природными врагами вредителей растений, тем самым создавая альтернативу химическому методу борьбы с вредителями. Интересно, кстати, что на тот момент конкурентами в разведении таких насекомых назывались лаборатории в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Другие долги Рамазанова
За 2018 год «Органик Парк» зафиксировал 336,5 млн рублей выручки и чистую прибыль в 8,9 млн рублей. Вместе с тем ООО «Бионоватик», которое фигурирует в качестве управляющей компании для «Органик Парка», зафиксировало 13,6 млн рублей выручки и чистый убыток аж в 55,6 млн рублей. Ряд других связанных с компанией юрлиц не демонстрируют сопоставимых по объемам финансовых результатов.
Также с конца 2019 года «Органик Парк» стал периодически фигурировать в картотеке Арбитражного суда Татарстана в качестве ответчика, хотя и со сравнительно небольшими суммами. Так, в январе 2020 года «Органик Парк» проиграл суд казанской ООО «Рентал Проперти Менеджмент» (управляет коммерческой недвижимостью) по задолженности за аренду помещения. Сумма иска составляла 2,7 млн рублей и была частично погашена еще в период разбирательства — взыскать постановили только 700 тысяч рублей. Два других иска общей суммой в 2,5 млн рублей еще рассматриваются в суде. Также компания проиграла иск Сбербанку по задолженности в 1,15 млн рублей по комиссиям по транзакционным продуктам.
В октябре 2019 года прокуратура Татарстана также сообщала о том, что на часть имущества «Органик Парка» за долги по налогам на сумму свыше 100 тысяч рублей (конкретная сумма не указывалась) наложен арест. Сейчас в отношении компании открыты исполнительные производства на сумму в 4,251 млн рублей, большая часть из них приходится на взыскание долгов.
Компания Илушки и Техерова
Компания-истец, «Краснодарский биоцентр», работает в той же сфере, что и «Бионоватика», — производство пестицидов и удобрений, однако размах деятельности у нее значительно меньше. По итогам 2018 года компания получила 16,8 млн рублей выручки и чистую прибыль в 402 тысячи рублей. Добавим, что сегодня ФНС приостановила операции по одному из счетов компании.
Гендиректором и совладельцем компании является бизнесмен Игорь Илушка, вторым совладельцем — Юрий Техеров. В Москве компания перерегистрировалась в 2017 году.
Известно, что в 2011 году «Краснодарский биоцентр» (зарегистрированный тогда еще в Краснодарской области) запускал в этом регионе завод по производству биологических средств защиты растений, а также биоразлагаемых полимеров.
«Реальному времени» не удалось связаться с «Краснодарским биоцентром»: ни один из записанных на компанию номеров фактически ей уже не принадлежит, сайт компании тоже не функционирует. Издание также ожидает ответа на официальный запрос, направленный в ГК «Бионоватика».
Справка
Рустам Рамазанов получил образование на нефтяном факультете Казанского государственного технологического университета им. Кирова (КГТУ), имеет степень мастера делового администрирования (Высшая школа международного бизнеса академии народного хозяйства при правительстве РФ). До «Миррико» работал инженером-технологом в «Татреспотребсоюзе».
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