В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и тумане
По прогнозам синоптиков, в четверг в Татарстане ожидается сильная гололедица и туман. В МЧС посоветовали отказаться от поездок на дальние расстояния.
«27 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани ожидаются: на дорогах сильная гололедица, местами туман, утром и днем гололед», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.
Спасатели рекомендовали автомобилистам плавно тормозить и следить за техническим состоянием автомобиля. Пешеходам стоит выбирать малоскользящую обувь, переходить дорогу только в положенном месте и носить на одежде светоотражающие элементы.
Туристам в МЧС посоветовали иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации.ОбществоАвто Татарстан
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