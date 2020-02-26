В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и тумане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По прогнозам синоптиков, в четверг в Татарстане ожидается сильная гололедица и туман. В МЧС посоветовали отказаться от поездок на дальние расстояния.

«27 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани ожидаются: на дорогах сильная гололедица, местами туман, утром и днем гололед», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.

Спасатели рекомендовали автомобилистам плавно тормозить и следить за техническим состоянием автомобиля. Пешеходам стоит выбирать малоскользящую обувь, переходить дорогу только в положенном месте и носить на одежде светоотражающие элементы.

Туристам в МЧС посоветовали иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации.