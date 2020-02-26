Система VAR будет работать на всех матчах во втором круге РПЛ

На всех оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) будет использована система видеоповторов VAR. Об этом сообщается в «Твиттере» Российского футбольного союза (РФС).

В первой части сезона система видеоповторов применялась лишь на нескольких российских стадионах. Теперь VAR будет работать на каждой игре РПЛ с 20-го по 30-й туры.

Напомним, возобновление чемпионата РПЛ намечено на пятницу, 28 февраля, матчем между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». «Рубин» сыграет свой матч 1 марта в Нижнем Новгороде против «Тамбова».