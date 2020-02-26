Система VAR будет работать на всех матчах во втором круге РПЛ
На всех оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) будет использована система видеоповторов VAR. Об этом сообщается в «Твиттере» Российского футбольного союза (РФС).
В первой части сезона система видеоповторов применялась лишь на нескольких российских стадионах. Теперь VAR будет работать на каждой игре РПЛ с 20-го по 30-й туры.
Напомним, возобновление чемпионата РПЛ намечено на пятницу, 28 февраля, матчем между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». «Рубин» сыграет свой матч 1 марта в Нижнем Новгороде против «Тамбова».
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Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах. Бригады арбитров на 20 тур. pic.twitter.com/h85l4KbXoM— РФС (@rfsruofficial) February 26, 2020
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