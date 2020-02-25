Педан об игре пять на три против «Салавата»: «Мы знали, это наш момент, чтобы перевернуть игру»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

— В нынешнем сезоне у тебя пошли голы. С чем это связано?

— Момент такой, попал по шайбе удачно. Не скажу, что с чем-то специфическим связано, в ситуации оказался в нужном месте в нужное время. И хороший пас.

— Сегодня у тебя пас и гол, которые получились не совсем логическими. Как оценишь свою игру?

— В моменте с удалением, конечно, позиционно сыграл неправильно. В принципе, можно и получше сыграть. Всегда есть над чем работать. Никогда не бывает так, что вышел после игры и сказал: я сегодня сыграл идеально. Такого нет.

— Какая была атмосфера на скамейке, когда вы 7 минут играли пять на три?

— Сконцентрированно. Мы знали, что это тот момент, чтобы перевернуть игру. Поэтому надо было выходить готовыми, использовать свои моменты и все. Так получилось, что сегодня три шайбы в большинстве, — приводит слова Педана корреспондент «Реального времени».