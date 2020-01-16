У здания кабмина Татарстана подняли флаг в честь 100-летия ТАССР

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram фотографию здания кабмина РТ и окон своего рабочего кабинета. На снимке запечатлен флаг, установленный в честь 100-летия ТАССР.

На флаге изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом.

Напомним, что такой же флаг сегодня был установлен в Казанском кремле. Он появился на территории резиденции президента РТ.