У здания кабмина Татарстана подняли флаг в честь 100-летия ТАССР
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram фотографию здания кабмина РТ и окон своего рабочего кабинета. На снимке запечатлен флаг, установленный в честь 100-летия ТАССР.
На флаге изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом.
Напомним, что такой же флаг сегодня был установлен в Казанском кремле. Он появился на территории резиденции президента РТ.ОбществоВласть Татарстан
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