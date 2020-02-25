В Марий Эл потерпел бедствие катамаран с туристами из Казани и Москвы

Туристы из Казани потерпели бедствие на реке Илеть недалеко от деревни Озерки Звениговского района Марий Эл.

Инцидент произошел вчера. Оказалось, что семь туристов, сплавляясь на катамаране, повредили один из отсеков и оказались в воде. Так как в этом месте глубина была небольшая, а расстояние до берега составило около 12 м, то все туристы с вещами перебрались на берег и сообщили о случившемся по номеру 112.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали пострадавших туристов на берег и передали их прибывшим к месту родственникам, сообщает пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы.