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В Марий Эл потерпел бедствие катамаран с туристами из Казани и Москвы

20:14, 25.02.2020
В Марий Эл потерпел бедствие катамаран с туристами из Казани и Москвы
Фото: vk.com/rgu_msas

Туристы из Казани потерпели бедствие на реке Илеть недалеко от деревни Озерки Звениговского района Марий Эл.

Инцидент произошел вчера. Оказалось, что семь туристов, сплавляясь на катамаране, повредили один из отсеков и оказались в воде. Так как в этом месте глубина была небольшая, а расстояние до берега составило около 12 м, то все туристы с вещами перебрались на берег и сообщили о случившемся по номеру 112.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали пострадавших туристов на берег и передали их прибывшим к месту родственникам, сообщает пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы.

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