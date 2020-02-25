ТРО ВООПИиК не смогло оспорить в суде невключение здания в «Пороховой слободе» в реестр объектов культурного наследия

Кировский районный суд Казани отказал в удовлетворении иска татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) об отмене приказа председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гушина о невключении деревянного здания по улице 1 Мая, 16 в реестр объектов культурного наследия.

«Мы будем обжаловать это решение», — заявила «Реальному времени» истец, председатель ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

Деревянный дом находится на территории исторического поселения «Пороховая слобода». В настоящий момент здание является федеральной собственностью и находится под охраной Порохового завода.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, по подсчетам собственника, его реставрация как объекта ОКН обойдется в более чем 100 млн рублей.