Ведущая «Ак Барс ТВ» Зухра Уразбахтина рассказала об отношениях с хоккеистами

Ведущая клубного телевидения «Ак Барса» Зухра Уразбахтина рассказала о своих отношениях с хоккеистами казанского клуба.

— На вас подписано много хоккеистов, в том числе те, кто играет в Америке. Часто пишут с целью познакомиться?

— (Смеется.) Да, часто. Пишут, какая красивая девушка у «Ак Барса», в шутку предлагают попробовать себя в других командах КХЛ, кто-то даже в Америку отправляет.

— Вам приписывали роман с Владимиром Ткачевым. Что же на самом деле было?

— Да, это известная история. Он был у нас в эфире и интересно себя повел. Я ему в шутку сказала: «Дома готовы щи-борщи». Владимир не растерялся и подыграл мне. В итоге все зрители всерьез подумали, что у нас романтические отношения. (Смеется.) Это было очень смешно. Я сама не ожидала, что он так себя поведет, потому что в основном гости закрываются после таких шуток.

— Дружите с игроками «Ак Барса»?

— Как таковой дружбы нет, но мы хорошо поддерживаем отношения с Данисом Зиннуровичем Зариповым. Если встречусь в коридоре с Тимуром Биляловым, то всегда перекинемся парой слов. В целом со всеми отношения выстроены на вы.

— Жены и девушки гневные сообщения вам не пишут?

— Нет. Все прекрасно знают, что я выполняю свою работу и никогда не пересекаю границу в отношениях. Для меня это неприемлемо, — сказала Уразбахтина Sport24.