Завтра могут объявить дату голосования по поправкам в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева сообщила, что дата общероссийского голосования по поправкам может быть названа в среду, 26 февраля.

«Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования, в котором, естественно, я думаю, мы с вами должны быть заинтересованы», — передает «РИА Новости» ее слова.

По словам Хабриевой, президент поручил рабочей группе рассмотреть все поправки, и даже те, которые не войдут в итоговый текст Конституции.

«Если есть вопросы интересные, важные для будущего России, включить их в качестве предложения для совершенствования отраслевого законодательства. Такую работу мы провели, я ее как раз возглавляла», — рассказала она.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ заявил, что всероссийское голосование должно пройти в рабочий день, который объявят выходным.

