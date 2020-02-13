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Путин поддержал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным

17:20, 13.02.2020
Путин поддержал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ заявил, что всероссийское голосование должно пройти в рабочий день, который объявят выходным.

Он также обратил внимание правительства на то, чтобы «этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних», пишет ТАСС.

Путин также поддержал идею провести голосование по модели президентских выборов. По его словам, он сегодня-завтра подпишет распоряжение, связанное с подготовкой голосования.

Ранее СМИ сообщили, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду, 22 апреля, и этот день могут объявить выходным.

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