Рустам Минниханов предложил организовать прямой авиарейс между Казанью и Бухарой

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в казанском Кремле встречу с хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым.

В ходе встречи стороны обсуждали вопросы развития взаимодействия между предприятиями Татарстана и Бухарской области, увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, укрепление гуманитарных связей.

Так, Рустам Минниханов предложил организовать прямой авиарейс между Казанью и Бухарой для увеличения деловой активности и роста взаимного турпотока.

Кроме того, глава республики отметил, что товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2018 году вырос более чем на 50% и составил $146 млн. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг $195 млн, сообщает пресс-служба президента РТ.