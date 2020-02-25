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Ван дер Варт сравнил тренера «Рубина» с португальцем Моуриньо

10:44, 25.02.2020
Ван дер Варт сравнил тренера «Рубина» с португальцем Моуриньо
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт оценил работу нынешнего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого у руля «Витесса».

«Конечно, в Нидерландах скучают по Слуцкому, он же забавный. Но скучают по его инстаграму, а не по тренерской работе (смеется).

В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти. Просто для него было главным побеждать. Моуринью и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат», — сказал Ван дер Варт.

Напомним, ранее Слуцкий работал в голландском «Витессе» и ушел в отставку после серии без побед.

СпортФутбол Татарстан
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