Ван дер Варт сравнил тренера «Рубина» с португальцем Моуриньо

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт оценил работу нынешнего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого у руля «Витесса».

«Конечно, в Нидерландах скучают по Слуцкому, он же забавный. Но скучают по его инстаграму, а не по тренерской работе (смеется).

В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти. Просто для него было главным побеждать. Моуринью и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат», — сказал Ван дер Варт.

Напомним, ранее Слуцкий работал в голландском «Витессе» и ушел в отставку после серии без побед.