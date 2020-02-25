СМИ рассказали о главных ошибках при проезде «лежачих полицейских»

Россияне часто допускают ошибки при переезде «лежачих полицейских», а это нередко приводит к негативным последствиям.

Типичной ошибкой является преодоление «лежачего полицейского», не сбавляя скорости. Как отмечает «Российская газета», это может стать причиной серьезных повреждений ходовой части машины и травм для водителя и пассажиров.

Вторая ошибка — переезд «лежачего полицейского» с выжатой педалью тормоза. При этом подвеска нагружается, в результате чего бывает немало ударов по элементам шасси.

Отмечается, что водителям следует плавно тормозить или коротко ударить по педали тормоза перед самым препятствием.

Также не рекомендуется «хитрить» и смещать автомобиль частично на обочину в попытке пустить через «лежачего полицейского» лишь колеса одного борта. Во-первых, в этом случае велик риск получить штраф, во вторых — можно поцарапать колесные диски о бордюр. При этом данный способ не ослабляет нагрузку на подвеску.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался на 51-м месте среди российских регионов по аварийности на дорогах.

