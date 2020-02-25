Татарстан оказался на 51-м месте в рейтинге аварийности на дорогах среди российских регионов

Республика Татарстан оказалась на 51-м месте среди российских регионов по аварийности на дорогах, следует из данных инфографики «РИА Новости».

В расчет принимались аварии с пострадавшими и погибшими, рейтинг был основан на данных МВД России за 2019 год.

В республике на 100 тыс. автомобилей пришлось 339 ДТП с пострадавшими. На 1 тыс. пострадавших в ДТП пришлось 62 погибших.



Самыми безопасными признаны дороги Чеченской республики — в регионе на 100 тыс. транспортных средств пришлось всего 76 ДТП.

В тройку регионов-лидеров с наименьшей аварийностью вошли Чукотка (139 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. машин) и Свердловская область (150 ДТП на 100 тыс. машин).

Кроме того, самым опасным регионом стала республика Тыва с результатом 858 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. машин. Это превышает средний показатель по стране в 3 раза.



Башкирия расположилась на 24-м месте. Здесь на 100 тыс. машин пришлось 253 ДТП с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана установили мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет зарегистрировать аварию в онлайн-режиме, более 4 тыс. раз.

