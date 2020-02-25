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Происшествия

Массовое ДТП в Башкирии: шесть автомобилей столкнулись на трассе

04:20, 25.02.2020

В соцсетях появились кадры с места массовой аварии в Башкирии. Судя по кадрам, там столкнулись шесть автомобилей.

Авария произошла у села Старомусино на трассе Уфа — Оренбург. На кадрах один автомобиль оказался в кювете — его вытаскивал грузовик. У еще одного участника ДТП перевернулся прицеп. Остальные машины попросту столкнулись друг с другом.

Ранее в Лаишевском районе Татарстана столкнулись сразу шесть автомобилей.

ПроисшествияАвто Татарстан
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