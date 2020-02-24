Татарстан возглавил топ-20 регионов по уровню газификации сельской местности

Татарстан занял первое место в топ-20 регионов России по уровню газификации сельской местности. В республике газ есть в 99,5% жилых строений, следует из данных Росстата.

В пятерку после РТ вошли Ингушетия (99,4%), Оренбургская область (98,6%), Северная Осетия (98,3%) и Белгородская область (98,1%).

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций РТ на 2019—2023 годы. Общий объем финансирования, согласно документу, составит 2,8 млрд рублей — 509,8 млн рублей в 2019 году, 635,5 млн рублей в 2020 году, 541,1 млн рублей в 2021 году, 557,3 млн рублей в 2022 году и 574,1 млн рублей в 2023 году.