В Татарстане на газификацию объектов ЖКХ и промпредприятий потратят 2,8 млрд рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций РТ на 2019—2023 годы.

Общий объем финансирования, согласно документу, составит 2,8 млрд рублей — 509,8 млн рублей в 2019 году, 6355 млн рублей в 2020 году, 541,1 млн рублей в 2021 году, 557,3 млн рублей в 2022 году и 574,1 млн рублей в 2023 году.



По итогам реализации программы ожидается повышение уровня газификации жилищного фонда с 99,51% до 99,71%.