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Происшествия

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на параде

17:57, 24.02.2020
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на параде
Фото: pixabay.com

В немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу зрителей на параде.

По данным Bild, пострадали около 15 человек.

Cреди пострадавших есть дети, водитель задержан.

Происшествия
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