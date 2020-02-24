В Китае хотят отучить население есть мясо диких животных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей запретил нелегальную торговлю дикими животными. Также он сообщил о необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных. Это связано со вспышкой нового типа коронавируса.



Решение было принято сегодня и вступает в силу с даты его объявления, пишет RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее китайские эксперты предположили, что источником нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, является мясо диких животных.