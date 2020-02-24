Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

Причиной аномально теплой зимы в России, Европе и США стала необычная ситуация в Арктике. Там сложилась устойчивая область низкого давления. Из-за этого ветры, которые обычно направляют холодный воздух на юг, оказались заблокированными и циркулируют на самом севере Земли.

В результате США температура воздуха оказалась на три градуса выше средней нормы, такая же ситуация сложилась на большей части территории России, в некоторых частях Северной Европы и восточной части Канады, сообщает Bloomberg со ссылкой на метеорологов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

21 февраля в Казани был установлен новый температурный рекорд за 145 лет наблюдений — 4,2 градуса тепла. Кроме того, уже 60 лет здесь не наблюдалось такого тонкого снежного покрова. Зима близится к концу, но, по сути, она и не наступала.

Ответственность за нынешнюю аномалию специалисты возлагают на стремительный западно-восточный перенос воздушных масс, изолировавший нас от Арктики и продержавшийся все три зимних месяца. «Реальное время», разбираясь в причинах климатического сдвига, узнало о точном и самом долгосрочном, полувековом, прогнозе знаменитого академика Михаила Будыко.