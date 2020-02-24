МЧС Татарстана предупредило о снежных заносах на дорогах и метели 25 февраля

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий утром и днем 25 февраля.



По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ожидаются мокрый снег, снежные заносы на дорогах, метель, гололед, сильный юго-западный ветер порывами до 15—16 м/с.

Напомним, вчера в Татарстане прошла метель с сильными порывами ветра. На трех трассах было перекрыто движение рейсовых автобусов и грузовиков. В результате грузовики просто застревали в сугробах.