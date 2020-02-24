Последствия метели в Татарстане: автомобили в кювете и фуры, которые приходилось выталкивать

Вчера в Татарстане прошла метель с сильными порывами ветра. На трех трассах было перекрыто движение рейсовых автобусов и грузовиков. В результате грузовики просто застревали в сугробах.

В Лаишевском районе РТ недалеко от поворота в Лаишево в кювет улетели груженая фура и легковой автомобиль. Информации о пострадавших нет.

Массовая авария произошла у села Макулово. Судя по опубликованному в соцсетях видео, там столкнулись, по меньшей мере, сразу пять автомобилей. Одну машину развернуло поперек дороги, еще две мигают аварийными сигналами из кювета.

Больше всего жалоб водителей на дороги в сторону Уфы. Водители жалуются, что трассу очищали преимущественно в сторону Казани, а дорога не была обработана реагентами. Дошло до того, что грузовики пришлось буквально выталкивать.

Напомним, что по информации Гидрометцентра РТ, вчера на территории Татарстана был сильный снегопад и гололед (в Казани ночью).

