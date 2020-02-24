Метсола назвал голкипера «Магнитки» Кошечкина лучшим вратарем КХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1от) и поделился мнением о лучшем голкипере КХЛ.

— С четвертой попытки «Салавату Юлаеву» все-таки удалось обыграть «Металлург». В чем секрет успеха?

— Честно говоря, не знаю. До этого все игры проходили в равной борьбе, но каждый матч имеет свой ход, свои особенности. Я не знаю, в чем секрет успеха, но скоро уже окончание регулярки. Нам осталась всего одна игра, а дальше мы уже будем готовиться к плей-офф.

— По вашим воротам игроки «Металлурга» нанесли двадцать бросков. Сильно ли вы устали?

— Нет, совершенно, не устал. Игра была достаточно легкой для меня. Если честно, я люблю, когда по моим воротам соперник совершает мало бросков. Думаю, нам нужно продолжать играть так же. Мы хорошо сыграли, хотя в третьем периоде немного сдали позиции. Тем не менее игра была хорошей, твердой. И нам нужно продолжать играть так же.

— Могли бы вы справиться с броском Сергея Мозякина?

— Такое случается, я не воспринимаю эту шайбу как что-то серьезное. Это к тому же была одна шайба, которую я пропустил. Если бы она была решающей и определила бы исход игры. А так, это был лишь один гол в мои ворота.

— Ваша команда сегодня была очень активна в атаке, сделав 37 бросков в основное время, но в ворота «Металлурга» был забит всего один гол. Почему один гол забили в основное время? Кто в этом виноват? Хорошо ли сыграл Кошечкин?

— Василий Кошечкин, конечно, самый лучший вратарь КХЛ. Ему всегда очень сложно забить, но мы это сделали дважды, если брать в расчет овертайм. И нам этого хватило, — сказал Метсола.