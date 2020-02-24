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Вайсфельд о Ткачеве: «Он и при Билялетдинове последние три года подвигов не совершал»

09:52, 24.02.2020
Вайсфельд о Ткачеве: «Он и при Билялетдинове последние три года подвигов не совершал»
Фото: Дмитрий Слезин

Бывший рефери и генеральный менеджер «Салавата Юлаева», а ныне эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «Реальному времени» оценил выступление экс-форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева в ярославском «Локомотиве».

— Ткачев в Ярославле раскрылся по-новому, в Казани он давно так не играл. Почему?

— Я думаю, главная причина в том, что у него в Ярославле другая роль. В Казани он был «один из», хотя претендовал на более высокие роли. А в Ярославле ему эти роли дали.

Не думаю, что в Казани на Ткачева было какое-то давление со стороны Квартальнова. Он и при Билялетдинове последние года три подвигов не совершал. На Воронкова же давления нет? — считает Вайсфельд.

Полностью интервью с Вайсфельдом можно прочитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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