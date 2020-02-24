Казанская журналистка разбилась на снегоходе на Камчатке

Журналистка из Казани Лейсан Латыпова разбилась со своей подругой, катаясь на снегоходе на Камчатке. Долгое время она работала в Казани, в программе «Город» и «Перехват» на телеканале «Эфир».

Как сообщает «Татарстан 24», трагедия произошла ночью рядом с биатлонным комплексом под Петропавловском-Камчатским. Девушки взяли снегоход, за рулем находилась подруга Латыповой. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в дерево.

Лейсан Латыпова была доставлена в реанимацию. Ее состояние стабильное, она в сознании и дышит самостоятельно.

В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские. По подтвержденным данным, девушки могли взять снегоход без спроса.

