В Татарстане при столкновении ВАЗ 2114 с Mercedes погибли два человека

Сегодня на 15 км автодороги Казань — Шемордан ВАЗ 2114 выехал на полосу встречного движения из-за плохих погодных условий, где совершил столкновение с Mercedes.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 и пассажир погибли на месте, еще один пассажир машины госпитализирован в РКБ.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в МВД по РТ.