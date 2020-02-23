Новости происшествий

19:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане при столкновении ВАЗ 2114 с Mercedes погибли два человека

18:46, 23.02.2020
В Татарстане при столкновении ВАЗ 2114 с Mercedes погибли два человека
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на 15 км автодороги Казань — Шемордан ВАЗ 2114 выехал на полосу встречного движения из-за плохих погодных условий, где совершил столкновение с Mercedes.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 и пассажир погибли на месте, еще один пассажир машины госпитализирован в РКБ.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в МВД по РТ.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров