«Нефтехимик» в гостях разгромил «Амур», Энлунд оформил хет-трик

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил хабаровский «Амур» (8:0).

Нижнекамцы открыли счет на 7-й минуте игры, гол в свой актив записал Хафизов. Во втором периоде активизировался нападающий «Нефтехимика» Энлунд, который за короткое время забросил три шайбы. Еще до перерыва окончательные вопросы о победителе снял Митчелл, отправивший в ворота хозяев пятый гол.

В заключительном периоде нижнекамцы добавили еще три шайбы и довели дело до разгромной победы.

Вратарь «Нефтехимика» Шарыченков отразил все 25 бросков соперника и оформил «шатаут».

Завтра команды проведут очередную игру, в которой может определиться последний участник плей-офф от Восточной конференции.

На данный момент «Нефтехимик» делит восьмую строчку Востока с «Куньлунь», у обеих команд по 60 очков, но у нижнекамцев остается один матч в запасе. В активе «Амура» осталось 59 очков.

«Амур» — «Нефтехимик» — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Голы:

0:1 — Хафизов (Бикмуллин, Шарифьянов, 07:37)

0:2 — Энлунд (Хайруллин, 23:19)

0:3 — Энлунд (32:55)

0:4 — Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин, 34:34, бол.)

0:5 — Митчелл (Сергеев, 38:57)

0:6 — Шарипзянов (51:00)

0:7 — Сергеев (Семенов, Бикмуллин, 52:13)

0:8 — Шарипзянов (52:225)