«Нефтехимик» в гостях разгромил «Амур», Энлунд оформил хет-трик
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил хабаровский «Амур» (8:0).
Нижнекамцы открыли счет на 7-й минуте игры, гол в свой актив записал Хафизов. Во втором периоде активизировался нападающий «Нефтехимика» Энлунд, который за короткое время забросил три шайбы. Еще до перерыва окончательные вопросы о победителе снял Митчелл, отправивший в ворота хозяев пятый гол.
В заключительном периоде нижнекамцы добавили еще три шайбы и довели дело до разгромной победы.
Вратарь «Нефтехимика» Шарыченков отразил все 25 бросков соперника и оформил «шатаут».
Завтра команды проведут очередную игру, в которой может определиться последний участник плей-офф от Восточной конференции.
На данный момент «Нефтехимик» делит восьмую строчку Востока с «Куньлунь», у обеих команд по 60 очков, но у нижнекамцев остается один матч в запасе. В активе «Амура» осталось 59 очков.
«Амур» — «Нефтехимик» — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)
Голы:
0:1 — Хафизов (Бикмуллин, Шарифьянов, 07:37)
0:2 — Энлунд (Хайруллин, 23:19)
0:3 — Энлунд (32:55)
0:4 — Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин, 34:34, бол.)
0:5 — Митчелл (Сергеев, 38:57)
0:6 — Шарипзянов (51:00)
0:7 — Сергеев (Семенов, Бикмуллин, 52:13)
0:8 — Шарипзянов (52:225)
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