Казанский кремль: Ни у кого из прибывших с Diamond Princess не повышена температура

Все доставленные в Казань пассажиры круизного судна Diamond Princess чувствуют себя хорошо. Несмотря на то, что среди них есть трое инфицированных, повышенной температуры ни у кого нет.

О состоянии всех прибывших, помещенных на карантин, будут сообщать ежедневно, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» опубликовало фоторепортаж из инфекционной больницы, куда доставлены прибывших с судна.