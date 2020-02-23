Смертельное ДТП в Татарстане: две легковушки столкнулись лоб в лоб

Фото: "Татар-Информ"

В Бугульминском районе РТ произошла авария с участием двух легковушек. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

В ДТП столкнулись автомобили «Шевроле» и «Дэу». Удар был такой силы, что один из автомобилей превратился в искореженную груду металла. Оба автомобиля отскочили друг от друга по разным сторонам.

В результате погиб один человек. Еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

