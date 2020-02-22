Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не будет менять слова песни про выборы.

В эфире телепрограммы «Центральное телевидение» на НТВ ведущий спросил, будет ли музыкант менять слова песни, если его попросят спеть, и не будут ли ассоциировать слова песни с ним, как с кандидатом.

«С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?.. Я еще не кандидат, я вступил в «Партию роста», но не кандидат пока никуда и нигде. Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе», — сказал Шнуров.

Напомним, на днях Шнуров вступил в «Партию Роста» и также планирует баллотироваться в Госдуму.