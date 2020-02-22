На строительство первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе выделили полмиллиарда рублей

«Главтатдортранс» объявил тендер на строительство первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе — дороги от улицы Несмелова до трассы М-7. На это выделили 494 млн рублей.

Первый этап длиной 1,5 км протянется от Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» в Кировском районе. Помимо непосредственно дороги, понадобится валка деревьев, работы с инженерными коммуникациями, постройка ливневой канализации, переустройство светофоров около Кировской дамбы, строительство пересечений и примыканий. Также, судя по всему, потребуется построить путепровод через ж/д линии Казанского порохового завода.

Работы должны быть выполнены с 25 марта по 23 ноября 2020 года.

Ранее дачники Кировского района получили от городских властей предварительный перечень земельных участков, по которым пройдет дорога-дублер Горьковского шоссе. В него вошли 423 земельных участка, принадлежащих как государству, так и организациям и физическим лицам. В частности, среди них — территории леса, пустырей, база МВД, часть Адмиралтейского пруда, многоуровнего паркинга на улице Архангельской и т. д.