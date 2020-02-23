Судоходной компании передали зерновозы на шасси КАМАЗа
ООО «СпецАвтоКам» поставило автомобили для перевозки зерновых культур 68905-521002-87 на шасси КАМАЗ 65207-1002-87 с обновленным кузовом в адрес судоходной компании ООО «ТрансМорФлот».
Грузовик оснащен двигателем Daimler OM457LA (Евро-5) с системой нейтрализации отработавших газов (AdBlue), коробкой передач ZF 16S2220, ведущими мостами на пневмоподвеске, платформой увеличенной жесткости, которая имеет объем 32 куб. метра и оснащена тент-каркасом с наматывающим устройством и фиксированной площадкой, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
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