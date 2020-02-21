В Казани длина самой крупной пробки достигла 3,6 км
В пятницу затор на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова стал самой длинной пробкой дня. Он растянулся на 3,6 км.
Пик пробки пришелся на 17:43. В этот момент был загружен участок от улицы Волкова до проспекта Альберта Камалеева, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Вечером максимальная загруженность дорог составила 8 баллов.
В числе крупнейших пробок также заторы на улице Вишневского и мосту Миллениум (2,5 км), улицах Родина и Ломжинская (2,4 км), проспекте Ямашева (2,4 км) а также улицах Кул Гали и Центральная (2,3 км).ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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