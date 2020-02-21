«КАМАЗ» в полуфинале Кубка ФНЛ сыграет с «Химками»

«КАМАЗ» в полуфинальном матче в Кубке ФНЛ на Кипре сыграет с подмосковными «Химками».

Благодаря ничье с воронежским «Факелом» (1:1), подмосковный клуб занял первое место в группе В, обеспечив себе выход в 1/2 финала.

Полуфинальный матч между клубами состоится 23 февраля. Вторая пара 1/2 финала Кубка ФНЛ определится сегодня.

Отметим, что «Химки» идут на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ.