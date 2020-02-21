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Замглавы Минздрава России лишили докторской степени

15:34, 21.02.2020
Замглавы Минздрава России лишили докторской степени
Фото: rosminzdrav.ru

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ принял решение лишить степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого. Это связано с большим количеством заимствований.

«Но еще есть высшая инстанция, президиум ВАК, они должны подтвердить наше решение», — сообщила председатель диссовета Ирина Сон (цитата по «Интерфаксу»).

Краевой защитил докторскую в 2012 году по теме «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».

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