В Казани завершили сертификационные испытания вертолета «Ансат Aurus»

«На Казанском вертолетном заводе завершились сертификационные испытания российского вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда машин класса люкс для первых лиц государств Aurus.

Впервые такой вертолет показали в рамках МАКС-2019», — сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России». Цель сертификационных испытаний — оценка работоспособности оборудования, установленного в VIP-салоне вертолета, и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

«Ансат Aurus» предназначен для перевозки пяти пассажиров. Дизайн-проект салона создан специалистами «Вертолетов России» и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).



Ранее сообщалось, что Туркменистан намерен закупить медицинские вертолеты «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (КВЗ).