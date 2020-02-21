Сборная России по баскетболу разгромно уступила Италии в квалификации Евробаскета

Сборная России по баскетболу в первом матче квалификации Евробаскета в гостях разгромно уступила Италии (83:64).

В первой половине игры на паркете шла равная борьба, на перерыв команды ушли с небольшим преимуществом итальянцев. Решающими стали третья и четвертая четверти матча. Россияне вначале отпустили соперника в отрыв на 11 очков, а ближе к концу встречи и вовсе бросили играть. В результате Италия уверенно довела матч до разгромной победы.

Отметим, что в составе сборной России выступает центровой УНИКСа Артем Клименко, который не сумел набрать очков в игре с итальянцами.

Через два дня россияне проведут второй матч квалификации Евробаскета. В Перми сборная России встретится с командой Северной Македонии, которая накануне дома проиграла Эстонии (72:81).

Сборная Италии — Сборная России — 83:64 (26:24, 15:9, 21:18, 21:13)

Россия: Кулагин (17+8 передач), Антипов (14), Ивлев (10), Мотовилов (10), Фридзон (6), Захаров (6), Валиев (1), Бабурин (0), Ильницкий (0), Стребков (0), Клименко (0), Сопин (0).