На конференции судей Рустама Минниханова наградили медалью

Фото: "Реальное время"

Юбилейную медаль «150 лет Казанскому окружному суду» сегодня вручили президенту Татарстана на конференции судей республики. В ответ Рустам Минниханов заявил: «Служу судебному сообществу!»



Сам юбилей окружного суда будет отмечаться в этом году, отметил председатель ВС РТ Ильгиз Гилазов.

Награждение главы республики произошло после того, как он сам вручил звания заслуженных юристов Татарстана зампреду Советского райсуда Казани Лилии Гиниятуллиной и судье Казанского гарнизонного военного суда Юрию Банникову, а также наградил республиканской медалью «За доблестный труд» зампреда по административным делам Верховного суда РТ Романа Гафарова.

Ранее на конференции было объявлено, что Казань станет местом проведения Форума председателей Верховных судов стран БРИКС.