Соцсети: в Татарстане на трассе загорелась «Газель»
В Татарстане загорелась «Газель». Видео с объятым пламенем автомобилем появилось в соцсети.
Автомобиль загорелся на подъеме у села Лесные Моркваши. Как комментирует автор ролика, автомобиль загорелся за считаные секунды. Слышны хлопки, очевидцы рассуждают, что «внутри стоит метан».
«Буквально минуту назад ничего не было. И вот сейчас такой пожар», — комментирует автор.ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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