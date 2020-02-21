Соцсети: в Татарстане на трассе загорелась «Газель»

В Татарстане загорелась «Газель». Видео с объятым пламенем автомобилем появилось в соцсети.

Автомобиль загорелся на подъеме у села Лесные Моркваши. Как комментирует автор ролика, автомобиль загорелся за считаные секунды. Слышны хлопки, очевидцы рассуждают, что «внутри стоит метан».

«Буквально минуту назад ничего не было. И вот сейчас такой пожар», — комментирует автор.