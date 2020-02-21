Новости общества

07:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: в Татарстане на трассе загорелась «Газель»

07:25, 21.02.2020
Соцсети: в Татарстане на трассе загорелась «Газель»

В Татарстане загорелась «Газель». Видео с объятым пламенем автомобилем появилось в соцсети.

Автомобиль загорелся на подъеме у села Лесные Моркваши. Как комментирует автор ролика, автомобиль загорелся за считаные секунды. Слышны хлопки, очевидцы рассуждают, что «внутри стоит метан».

«Буквально минуту назад ничего не было. И вот сейчас такой пожар», — комментирует автор.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров