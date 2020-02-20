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Управляющий ЖК «Олимп» потребовал от бывшего руководителя 150 млн рублей

21:14, 20.02.2020
Управляющий ЖК «Олимп» потребовал от бывшего руководителя 150 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Жилой комплекс «Олимп» подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании Игоря Талайко.

По мнению управляющего, он должен выплатить 150,4 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что ЖК «Олимп», а также одноименные гостиница и торговый комплекс принадлежали бизнес-группе экс-депутата Казгордумы Ильгиза Минкина. В 2017 году «Реальное время» писало, что торговый комплекс и гостиница отошли структурам, связанным с «Унистроем». Однако недавно гостиница вновь была выставлена на продажу за 400 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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