В Казани промышленный альпинист сорвался с высоты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм промышленным альпинистом.

Сообщается, что 11 февраля на улице Зорге промышленный альпинист упал с высоты 4 этажа, когда занимался герметизацией межпанельных швов 11-этажного жилого дома. По неустановленной причине произошел обрыв страховочного троса. В результате падения мужчина получил перелом позвоночника.

В ведомстве отмечают, что молодой человек был официально трудоустроен. Его напарник, который должен был обеспечивать безопасность, по неизвестной причине ушел.

