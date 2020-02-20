В Татарстане положительно решается пятая часть обращений к уполномоченному по правам человека

Фото: Инна Серова

Почти 50 процентов из поступивших в 2019 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Татарстан 4713 обращений — это жалобы на нарушения прав пенсионеров, инвалидов и осужденных, сообщила Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на седьмом заседании Госсовета РТ шестого созыва.

Свыше 47 процентов обращений касались нарушения конституционных прав граждан. Отвечая на вопросы участников заседания, Сабурская уточнила, что положительно были решены порядка 18-19 процентов вопросов, с которыми обращались к ней граждане. При этом большую часть обращений по поводу нарушения социальных прав составили обращения по вопросам реализации жилищных прав и предоставления

жилищно-коммунальных услуг — свыше 48 процентов.

Ранее «Реальное время» писало, что Евросоюз включил Россию в список стран, систематически нарушающих права человека.