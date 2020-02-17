Житель Татарстана заплатит 100 тысяч за возможность ездить на автомобиле

Житель Мензелинского района Татарстана выплатил бывшей жене 100 тысяч на содержание ребенка, чтобы снова сесть за руль своего автомобиля. Об этом сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов. В отделе приставов в отношении должника возбудили исполнительное производство. Приставы ограничили мужчину в управлении автомобилем, что побудило алиментщика полностью погасить задолженность. Исполнительный лист отозван.

Ранее житель РТ получил четыре месяца тюрьмы за отказ платить алименты.