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Житель Татарстана заплатит 100 тысяч за возможность ездить на автомобиле

12:00, 17.02.2020
Житель Татарстана заплатит 100 тысяч за возможность ездить на автомобиле
Фото: r16.fssprus.ru

Житель Мензелинского района Татарстана выплатил бывшей жене 100 тысяч на содержание ребенка, чтобы снова сесть за руль своего автомобиля. Об этом сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов. В отделе приставов в отношении должника возбудили исполнительное производство. Приставы ограничили мужчину в управлении автомобилем, что побудило алиментщика полностью погасить задолженность. Исполнительный лист отозван.

Ранее житель РТ получил четыре месяца тюрьмы за отказ платить алименты.

Общество Татарстан
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