Ученые заметили в США стаю птиц, растянувшуюся на 145 км

В США ученые зафиксировали огромную стаю птиц. Над Флоридой замечена стая, растянувшаяся на 145 км.

Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов заметила стаю, летящую со стороны Кубы в ночь на 17 февраля.

«У радара на острове Ки-Уэст была насыщенная ночь, но не из-за погоды! Ночью наблюдалась самая впечатляющая картина миграции птиц в этом году», — сказано в сообщении службы в Twitter.

Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. pic.twitter.com/V2PJfucxJA