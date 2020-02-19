«Зенит-Казань» дома одолел турецкий «Халкбанк»

«Зенит-Казань» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов по волейболу дома одолел турецкий «Халкбанк» (3:1).

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Нгапет, набравший 20 очков.

Таким образом, команда Вербова имеет в своем активе 3 победы при 3 поражениях и пока не потеряла шансы на выход из группы. Теперь для участия в плей-офф, казанцам надо, чтобы «Греньярд» дома уступил польскому «Ястшембски», а в других группах свои матчи проиграли «Кнак», «Кузбасс» или «Трентино».

«Зенит-Казань» — «Халкбанк» (Турция) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:15)