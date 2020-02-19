Путин: на 10 тысяч прожить «очень трудно»

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Президент России Владимир Путин признал, что в России нелегко прожить на 10,8 тысячи рублей. При этом он подчеркнул, что зарплата главы государства отнюдь не самая высокая.

Владимир Путин согласился с жительницей Петербурга, что на 10800 рублей прожить тяжело pic.twitter.com/1VOePRSMOy — Телеканал 360° (@360tv) February 19, 2020

В Санкт-Петербурге с президентом завязала разговор местная жительница. В этот момент Путин отошел от памятника Анатолию Собчаку, к которому он возлагал цветы. Петербурженка спросила главу государства, как можно прожить на прожиточный минимум 10,8 тысячи рублей.

«Думаю, что очень трудно», — ответил президент.

После того, как собеседница Путина предположила, что он зарабатывает больше, глава государства добавил: «Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата».

Ранее сообщалось, что правление Сбербанка по итогам 2019 года получит в общей сложности 6,3 млрд рублей.