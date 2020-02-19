Ученые КФУ предложили создать в Казани шесть особо охраняемых природных территорий
Ученые Казанского федерального университета провели исследование экологии столицы Татарстана. Они предложили создать в городе шесть особо охраняемых природных территорий.
В этот список экологи предложили включить леса возле поселков Белянкино, Аки и Дербышки, а также три водно-болотных комплекса возле моста «Миллениум», поселка Мирный и вдоль Казанки вместе с притоками рек Киндерки, Солонки, Ноксы и Сухой реки.
«Часть материалов по этим ценным природным объектам мы подготовили к передаче в Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам», — приводит пресс-служба КФУ слова завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экологии и финансов Нафисы Мингазовой.
Она подчеркнула, что все территории имеют высокую природную ценность. Это уникальные ландшафтные комплексы, на территории которых обитают редкие виды животных и растений, в том числе занесенные в Красную книгу Татарстана.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым