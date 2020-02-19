Новости общества

19:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые КФУ предложили создать в Казани шесть особо охраняемых природных территорий

18:14, 19.02.2020
Ученые КФУ предложили создать в Казани шесть особо охраняемых природных территорий
Фото: realnoevremya.ru

Ученые Казанского федерального университета провели исследование экологии столицы Татарстана. Они предложили создать в городе шесть особо охраняемых природных территорий.

В этот список экологи предложили включить леса возле поселков Белянкино, Аки и Дербышки, а также три водно-болотных комплекса возле моста «Миллениум», поселка Мирный и вдоль Казанки вместе с притоками рек Киндерки, Солонки, Ноксы и Сухой реки.

«Часть материалов по этим ценным природным объектам мы подготовили к передаче в Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам», — приводит пресс-служба КФУ слова завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экологии и финансов Нафисы Мингазовой.

Она подчеркнула, что все территории имеют высокую природную ценность. Это уникальные ландшафтные комплексы, на территории которых обитают редкие виды животных и растений, в том числе занесенные в Красную книгу Татарстана.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров